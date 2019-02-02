Политика

Власти и вооруженные группировки достигли мирного соглашения в ЦАРИзвестия 17:46

Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками. Как сообщает AP, 3 февраля стороны планируют подписать проект мирного договора. Окончательный вариант должен быть подписан 6 февраля.
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В ЦАР наступает долгожданный мир

Вести.Ru17:23

Власти ЦАР достигли мирного соглашения с вооруженными группировками

Коммерсантъ18:43

Власти ЦАР достигли мирного соглашения с 14 вооруженными группировками

РБК17:42

Власти ЦАР и боевики договорились закончить шестилетнюю войну

РЕН ТВ19:23

Власти ЦАР достигли мирного соглашения с вооруженными группировками

ТАСС16:58

Стороны в ЦАР договорились создать комиссию по учёту всех преступлений с 2013 года

RT на русском15:59

Власти ЦАР и группировки договорились по безопасности на границах

РИА Новости15:48
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Происшествия

В Греции в таверне взорвался газовый баллон

Обновлено в 15:28
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В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено в 12:41
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В Москве бармен убил последнего посетителя паба

В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.
Обновлено в 16:29
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Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

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В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от прослушки

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Первое место в списке лучших подержанных кроссоверов стоимостью до 600 000 рублей занял Nissan X-Trail II (поколение 2007–2011 года).
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Политика

Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
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Транспорт

Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за тумана

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Происшествия

Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
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Общество

Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов

Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

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Светличная заявила о «навязчивом» внимании со стороны Гайдая

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Происшествия

Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции

Обновлено в 18:18
Происшествия

Очевидцы сообщили о падении метеорита на Кубе

Обновлено вчера в 16:46
Политика

Sunday Times узнала о плане по эвакуации Елизаветы II

По данным издания, у правительства Британии есть секретный план по экстренной эвакуации членов британской королевской семьи.
Обновлено в 19:50
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.
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Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

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В Кургане в поликлинике провалился пол

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Общество

Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье

Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41
Политика

«Буду сражаться за Британию»: Мэй решила изменить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit.
Обновлено в 18:42
Экономика

Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
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Политика

Возведение главного храма ВС РФ планируют завершить в 2019 году

Обновлено в 15:22
Общество

Национальная школа в Якутии отказалась принимать русскоязычных детей

Обновлено вчера в 09:04
Политика

ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Общество

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Кино

«Чемпионы» стал лучшим фильмом Испании 2018 года

Премию "Гойя" - высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании — за 2018 год в категории лучший фильм получила социальная комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера.
Обновлено в 19:49
Общество

В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты

Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды.
Обновлено в 17:43
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