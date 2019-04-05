Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефтиREGNUM вчера в 09:46
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на президента «Транснефти» Николая Токарева.
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