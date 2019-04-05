Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефтиREGNUM 09:46
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на президента «Транснефти» Николая Токарева.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Экономика
Госфонд Норвегии исключит из индекса облигации развивающихся стран
Норвежский государственный пенсионный фонд принял решение исключить из индекса своего глобального подразделения облигации государств с развивающейся экономикой и зарегистрированных там компаний.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Политика
Штаб Порошенко сомневается в достоверности анализов Зеленского
Владимир Зеленский мог фальсифицировать результаты медицинских анализов, считают в предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:16
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Футбол
Дерби «Спартак» — ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев
Игру прокомментируют Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с «бровки» поля).
Обновлено в 09:23
Происшествия
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника
Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей
Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Франция расширит использование искусственного интеллекта в армии
Парли подчеркнула, что страна будет ответственно использовать искусственный интеллект в армии и не будет разрабатывать «роботов-убийц».
Обновлено в 09:34
Наука
Ученые выяснили, как страусы и киви разучились летать
Масштабный генетический анализ геномов всех бескилевых птиц показал, что они потеряли способность летать независимо друг от друга в результате накопления случайных мутаций в "мусорной" ДНК, а не в результате повреждения одних и тех же генов у их общего предка.
Обновлено в 10:03
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Общество
Беглов поручил решить проблему с грязной водой в ЖК «ЗимаЛето»
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выслушал проблемы жителей в ходе объезда Красногвардейского района 5 апреля.
Обновлено в 07:52
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Авто
«Нива» сегодня отмечает 42-й день рождения
42 года назад 5 апреля 1977 года сошел с конвейера первый советский внедорожник ВАЗ-2121, известный как «Нива» или Lada 4X4.
Обновлено в 07:40
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Мэрайя Кэри снова набрала лишний вес
Известная американская певица Мэрайя Кэри снова набрала лишний вес.
Обновлено в 09:57
Политика
Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги
Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Технологии
Российские товары начнут продаваться на AliExpress
На AliExpress появятся российские товары, их можно будет купить в любой части мира, так как Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин, уходит от монополии на продажу китайской продукции, сообщил РБК представитель компании в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 05:20