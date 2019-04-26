Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошекИзвестия вчера в 19:24
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
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Музыка
Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:43
Политика
Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов
Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Общество
МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде
По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Общество
Парк на Ватном острове: для девелоперов, для туристов или для горожан?
Не меньше, чем качество будущей архитектуры парка, тревожит ее наполнение.
Обновлено в 06:39
Политика
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Происшествия
СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Обновлено в 06:54
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Автоспорт
Промоутер Гран-при Азербайджана рассказал о ряде инцидентах
Обновлено в 05:53
Политика
Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж
Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Финансы
Центробанк оставил ключевую ставку без изменений
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Путин назвал «страшилками» высокие расходы на паспорта для Донбасса
Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства в среду, 24 апреля.
Обновлено в 04:48
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Единоборства
Нейт Диас исключен из рейтингов UFC
Американский боец Нейт Диас исключен из рейтингов UFC, информирует Bloody Elbow.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Общество
В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям
Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47