Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошекИзвестия вчера в 19:24

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
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CNN: в Австралии убьют 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных

ТАССвчера в 11:54

Правительство Австралии массово убивает кошек

News.ruвчера в 13:08

В Австралии вопреки протестам убьют миллион диких кошек

Вести.Ruвчера в 12:45

Два миллиона диких кошек истребят в Австралии

Телеканал 360°вчера в 22:04

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Lenta.ruвчера в 10:49

Австралия убьет миллионы кошек

Газета.Ruвчера в 10:35

В Австралии убьют два миллиона диких кошек. Так власти хотят спасти редкие виды животных

Дождьвчера в 10:42
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Музыка

Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Политика

Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов

Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Общество

МЧС предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололеде

По данным синоптиков 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 04:58
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выступил против гей-парадов

Обновлено в 02:34
Общество

Парк на Ватном острове: для девелоперов, для туристов или для горожан?

Не меньше, чем качество будущей архитектуры парка, тревожит ее наполнение.
Обновлено в 06:39
Политика

В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Обновлено в 06:54
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Автоспорт

Промоутер Гран-при Азербайджана рассказал о ряде инцидентах

Обновлено в 05:53
Политика

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек

Обновлено в 06:12
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Зеленский отправился на отдых в Турцию

Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:39
Политика

Путин назвал «страшилками» высокие расходы на паспорта для Донбасса

Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства в среду, 24 апреля.
Обновлено в 04:48
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Единоборства

Нейт Диас исключен из рейтингов UFC

Американский боец Нейт Диас исключен из рейтингов UFC, информирует Bloody Elbow.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 25 апреля в 23:59
Наука

Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого

Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол

Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Общество

В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям

Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
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