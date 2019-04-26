Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошекИзвестия вчера в 19:24

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
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Два миллиона диких кошек истребят в Австралии

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В Австралии убьют два миллиона диких кошек. Так власти хотят спасти редкие виды животных

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