Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошекRT на русском вчера в 21:38

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных. В общей сложности в стране обитает до 6 млн диких кошек.
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В Австралии убьют два миллиона диких кошек. Так власти хотят спасти редкие виды животных

Дождьвчера в 10:42

Правительство Австралии массово убивает кошек

News.ruвчера в 13:08

В Австралии вопреки протестам убьют миллион диких кошек

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CNN: в Австралии убьют 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных

ТАССвчера в 11:54

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Lenta.ruвчера в 10:49

Австралия убьет миллионы кошек

Газета.Ruвчера в 10:35

Два миллиона диких кошек истребят в Австралии

Телеканал 360°вчера в 22:04
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Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:16
Общество

Медведев поручил улучшить работу детсадов и школ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по совершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Гройсман подтвердил неформальную встречу с Зеленским

Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, однако подробностей о возможных кадровых решениях не рассказал.
Обновлено в 01:41
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Авто

Aston Martin готовит версию спорткара Vantage с «механикой»

Суббренд AMR, принадлежащий британскому автопроизводителю Aston Martin, готовит к выходу в серию версию спорткара Vantage с механической трансмиссией.
Обновлено в 03:09
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Обновлено в 03:39
Футбол

Вице-президентом «Спартака» может стать Сергей Михайлов

Новым вице-президентом московского "Спартака" может стать член совета директоров "Лукойла" Сергей Михайлов.
Обновлено в 03:04
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Общество

Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Футбол

Почеттино: «Надеюсь, Кейн будет готов к финалу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как проходит восстановление нападающего Харри Кейна, выразив надежду, что форвард будет готов к финалу Лиги чемпионов, куда «шпоры» пока не пробились.
Обновлено в 03:49
Политика

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

Пользователи социальных сетей, в основном девушки, поражены внешним видом третьего сына главы Белоруссии Александра Лукашенко — Николая.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче так как восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил во время драки с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда плей-офф.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 01:01
Политика

О серьезном нарушении прав Ассанжа на частную жизнь заявили в ООН

В Организации объединенных наций заявили о серьезных нарушениях, допущенных в отношении прав Джулиана Ассанжа во время его проживания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Новороссийске

Ночью 27 апреля в Новороссийске произошло ДТП с двумя погибшими Ford Focus и ВАЗ-21099 столкнулись около 1:45 на Анапском шоссе.
Обновлено в 03:25
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Политика

Климкин призвал усилить санкции против РФ из-за паспортов для Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения дополнительных антироссийских санкций из-за предоставления жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ.
Обновлено вчера в 06:48
Религия

Православные христиане встречают Великую субботу

У православных христиан наступает Великая суббота, последний день перед Пасхой и время освящения куличей и яиц.
Обновлено вчера в 18:20
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Обновлено в 00:55
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено вчера в 09:30
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