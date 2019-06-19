СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в АсбестеРБК 06:48

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

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