Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к ПутинуРБК 09:07
Администрация города Асбеста сообщила, что людей из аварийных домов на улице 8 марта планируется переселить в новый дом, сданный в апреле 2019 года. Это сообщение появилось после того, как жители проблемных домов записали видеообращение к президенту.
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На Урале загорелся склад в воинской части
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
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Экономика
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Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
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Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Ульяновске на берег Волги выбросило огромного сома
Массы тины и ила поднялись со дна во время шторма, бушевавшего на Волге 14 июня. Не исключено, что гигантский сом погиб по той же причине.
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Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
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Политика
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Обновлено в 07:27
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова не смогла спрятать бокал вина на фото в купальнике
Надежда Михалкова отправилась отдохнуть с детьми на курорте в Испании. В Instagram звезда поделилась с подписчиками фотографией из отпуска.
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Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
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Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Могерини: ЕС адаптировался к контрсанкциям со стороны России
Глава Европейской службы внешних связей Федерика Могерини сообщила, что сфера аграрной промышленности стран-членов ЕС уже восстановилась после принятых в 2014 году контрсанкций со стороны Российской Федерации.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые
На юге Москвы мужчина устроил стрельбу по прохожим из оружия. От его действий пострадали несколько человек.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Шепелева затравили после выхода телепередач о Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на травлю, которая открылась после выхода в эфир телепрограмм, посвященных годовщине смерти певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 06:45
Экономика
Союз золотопромышленников: производство золота в РФ в 2019 г. вырастет на 4%
В январе-марте 2019 года, по оценке Союз золотопромышленников, производство золота в России выросло на 13% (год к году), до 61,464 тонны.
Обновлено в 09:57
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
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Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году
Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году.
Обновлено в 09:33
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Политика
Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду
Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии, есть пострадавшие.
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»
Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал расторжение контракта с московский футбольным клубом «Спартак».
Обновлено в 09:56
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке
Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
Обновлено в 02:40
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Наука
На Филиппинах водится червь, поедающий камни
Честно говоря, похожих особей ученые уже находили.
Обновлено в 09:39
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
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