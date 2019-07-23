Политика
Власти Архангельской области обсудят с жителями полигон «Шиес»Lenta.ru 09:21
Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и отчитаться до 1 сентября.
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Политика
Медведев назначил Орешкину нового заместителя
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития.
Обновлено в 11:16
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Происшествия
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