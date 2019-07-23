Политика

Власти Архангельской области обсудят с жителями полигон «Шиес»Lenta.ru 09:21

Ранее во вторник президент Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение населения в вопросе о строительстве объекта размещения твердых отходов в районе станции «Шиес» и отчитаться до 1 сентября.
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Во вторник Путин обратился к правительствам Москвы и Архангельской области и попросил
 их «обеспечить учет мнения населения» региона и предоставить доклад до 1 сентября 2019 года.
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