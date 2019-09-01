Экономика
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
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Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
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