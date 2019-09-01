Финансы
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника
News.ru 30 августа в 22:11
Политика
В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты
Более 5 миллионов избирателей приглашены принять участие в выборах в ландтаги (земельные парламенты) в федеральных землях Саксония и Бранденбург, участки для голосования открылись в 8.00 (9.00 мск).
РИА Новости вчера в 02:44
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости 04:31
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
В столкновении пяти машин в Волгоградской области пострадали двое
В 15.50 в воскресенье, 1 сентября, 26-летний житель Ставропольского края за рулем «Мерседеса» ехал по трассе Сызрань – Саратов – Волгоград.
Волгоградская правда 03:36
Экономика
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
RT на русском вчера в 10:47
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
Мертвого ребенка нашли у школы в Зеленограде
Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00.
Московский Комсомолец 03:57
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Певица Валерия не держит зла на коллегу по сцене Наргиз за высказывание «телочка в туфлях», адресованное в ее сторону.
Пятый канал вчера в 16:40
Общество
12% школьников Москвы становились жертвами травли
Жертвами травли в школах Москвы и Подмосковья были 12% учеников старших классов.
Газета.Ru 04:49
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Происшествия
Вахта памяти жертвам трагедии в Беслане продлится до 3 сентября
Вахта памяти продлится три дня. Столько боевики удерживали более тысячи людей в спортзале школы. Тем страшным событиям исполнилось 15 лет.
РЕН ТВ 04:21
Футбол
Роналду отказался носить значок лучшего игрока серии А прошлого сезона
По итогам прошлого сезона руководство серии А наградило специальными значками футболистов, которые были признаны лучшими в различных номинациях.
Матч ТВ 04:39
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Известия вчера в 18:39
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Экономика
Частные инвесторы получат модернизированные гособлигации
Частные инвесторы получат модернизированные гособлигации С понедельника Минфин начинает продавать гражданам народные ОФЗ по новым правилам.
Коммерсантъ вчера в 05:39
Общество
Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов
Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в растрате и мошенничестве, предложил построить спортзал в СИЗО «Лефортово», где содержится в ожидании суда, за свой счет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Lenta.ru 04:31
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Происшествия
В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой
В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.
Известия вчера в 14:50
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Общество
Известный британский каннибал стал поваром в психиатрической больнице
Политическая Экспертиза вчера в 13:07
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57