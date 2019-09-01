Финансы

ТАССТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Взгляд.рувчера в 15:14
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Маурисио Макри
Аргентинский государственный и политический деятель. Президент Аргентины с 10 декабря 2015 года. В прошлом был депутатом Нижней палаты аргентинского парламента, мэром Буэнос-Айреса.
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