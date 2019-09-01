Финансы
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Наука
Физики приблизились к созданию суперкомпьютера будущего
Сообщается, что результаты эксперимента позволили физикам приблизиться к получению двумерных структур, в которых смогли бы существовать майорановские фермионы, подходящие на роль кубитов в квантовых машинах.
NewInform вчера в 13:50
Наука
Трансляция: дно Тихого океана на глубине 600 метров
На океанском дне рядом с ним ученые пытаются найти колонии кораллов и других донных организмов и оценить их состояние.
Популярная механика 10:19
Армия и оружие
Израиль нанес ответный удар по территории Ливана
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
ТАСС 10:27
Гаджеты
Характеристики iPhone 2019 раскрыли в Сети
Технические характеристики и параметры нового iPhone инсайдер из Китая за 10 дней до его официальной премьеры, сообщает портал ITZine.ru.
Народные новости 04:12
Космос
Марсианский скафандр протестировали внутри действующего вулкана
Скафандр, который в будущем позволит людям свободно ходить по Красной планете, протестировали внутри действующего вулкана Гримсвотн на ледяной шапке Ватнаекюдль.
News.ru 30 августа в 10:23
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Политика
Президент Польши хочет выставить счет Германии за Вторую мировую
Президент Польши вновь намерен выставить счет Германии: в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны Анджей Дуда дал интервью газете Bild, в котором заявил, целью сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера было уничтожение Польши.
BFM.ru 10:58
Наука
Московские ученые обнаружили новую причину старения кожи
Дни24 вчера в 01:47
Общество
Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге
Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.
ТАСС 09:38
Кино
Триллер «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные
Лидер прошлой недели - американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса - занял второе место, собрав за уикенд 59,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели - 518,5 миллиона рублей).
РИА Новости 17:45
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Волейбол
Россия поборется с Бельгией за выход в четвертьфинал чемпионата Европы
Бельгия стала соперником России в матче 1/8 финала женского чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 30 августа в 01:22
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Политика
Самовыдвиженцы обошли парламентскую оппозицию на местных выборах
Партия "Единая Россия" получила наибольшее количество депутатских мандатов по итогам муниципальных выборов, прошедших в регионах в первом "избирательном полугодии" 2019 года.
Российская газета 17:00
Происшествия
На Эльбрусе пропал российский альпинист
На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщается на сайте МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Lenta.ru 18:49
Финансы
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Политика
Зеленский рассказал о первом звонке Путину
Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз позвонил Владимиру Путину по просьбе родственников моряков, находящихся под стражей в России.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Происшествия
При крушении вертолета в Норвегии погибли шесть человек
Недалеко от городка Альта на севере Норвегии упал вертолет, погибли шесть человек, сообщила газета «Верденс ганг».
Взгляд.ру 03:05
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Общество
Почти 600 тысяч человек посетили авиасалон МАКС-2019
Около 600 тыс. человек посетили авиасалон МАКС-2019, который проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ТАСС 13:34