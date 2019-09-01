Финансы
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Транспорт
Движение поездов на южном участке салатовой ветки метро ввели в график
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро увеличены для осмотра инфраструктуры.
Агентство Москва 01:33
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
Аналитики представили портрет проблемного заемщика
Проблемы с выплатой кредита чаще всего возникают у людей рабочих профессий и в возрасте от 35 до 44 лет, заявили в Аналитическом центре НАФИ, 2 сентября сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 22:32
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный.
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета вчера в 21:32
Общество
Экс-чиновник из Тюмени, судимый за взятку, выступил с последним словом
2 сентября экс-чиновник выступил с последним словом в суде. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.
URA.Ru 02:10
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
DixiNews 00:43
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35
Общество
В Сети появились видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Теннис
Вавринка победил Джоковича и вышел в четвертьфинал US Open
Life.ru вчера в 23:22
Здоровье
В Челябинской области может появиться центр генетических исследований
По словам Алексея Текслера, благодаря центру генетических исследований медики в будущем смогут наиболее точно диагностировать заболевания.
Губерния (г. Челябинск) 31 августа в 12:33
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости вчера в 13:15
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Политика
СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева
В Следственном комитете России получили заявление журналистки телеканала РЕН ТВ Евгении Могилевской о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева.
РБК 02:26
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Общество
Соловьев раскритиковал оппозиционеров за «дикую чушь» о Беслане
REGNUM вчера в 15:24
Общество
Составлен рейтинг регионов по доступности электричества
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.
РБК 00:48
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры
РИА Новости вчера в 12:47
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Армия и оружие
СМИ: Фирме Тимченко достался химзавод в Сирии, охраняемый российскими военными
Власти Сирии не только выдали компании разрешение на добычу фосфатов, но и помогли получить контракт на эксплуатацию порта Тартус для их поставок за рубеж.
Росбалт 01:42
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 13:59
Технологии
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02:02
Технологии
«Ростелеком» провел ВОЛС в 146 школ Приморья
К началу нового учебного года «Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи 146 школ Приморского края.
ВЕСТИ: Приморье 00:24