Финансы

ТАССТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Власти Аргентины ограничили покупку долларов

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Маурисио Макри
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