Финансы
ТАССВласти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".
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Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
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Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
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Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» не сумел договориться с итальянской «Сампдорией» о приобретении 27-летнего нападающего Маноло Габбьядини.
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Обнаружен астероид, способный менять свой цвет
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«Зенит» поздравил ТАСС с юбилеем
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«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
Кино
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Газета.Ru вчера в 10:55
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
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51-летняя актриса Люси Лоулесс, известная российскому зрителю по главной роли в сериале «Зена - королева воинов», рассказала о том, как родился фирменный крик ее культового персонажа.
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Даже если речь идет о четырех 28-ядерных Xeon Platinum 8180M, а это, на минуточку, 112 ядер и 224 потока.
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У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог появиться преемник – АСМ-1128 «Мишка».
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США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
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Происшествия
Власти подтвердили гибель семи человек в Техасе
По данным полиции, стрельба унесла жизни семерых и привела к ранению 22 человек, а не 21, как официально сообщалось ранее.
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Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
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