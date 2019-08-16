Экономика

Власти Аргентины отменят НДС на основные продуктыРоссийская газета 19:01

Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания. Это связано со сложной экономической ситуцаией в стране. Напомним, в минувший понедельник главный индекс аргентинской фондовой биржи Merval снизился на рекордные 37,93 процента.
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Власти Аргентины отменят НДС на базовые продукты после обвала курса песо

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:37, Ашберн
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Маурисио Макри
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