Экономика
Власти Аргентины отменят НДС на основные продуктыРоссийская газета 19:01
Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания. Это связано со сложной экономической ситуцаией в стране. Напомним, в минувший понедельник главный индекс аргентинской фондовой биржи Merval снизился на рекордные 37,93 процента.
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Самолет совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье
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Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.
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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
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Космос
Илон Маск оценил стоимость города на Марсе в $10 трлн
Илон Маск оценил стоимость создания самодостаточной цивилизации на Марсе. По его мнению, она составляет «от $100 млрд до $10 трлн».
Обновлено вчера в 08:38
Наука
Ученые обнаружили ген, отвечающий за старение
Обновлено в 01:32
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей
«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.
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В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Экономика
Почему упал российский рынок страхования жизни
За десять лет российский рынок страхования жизни значительно вырос.
Обновлено вчера в 02:46
Футбол
Джордан Ларссон: «Сегодня „Спартак“ победит, увидимся на ЦСКА»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:27
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
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Космос
В России изобрели новую рацию для космонавтов
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Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден.
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Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
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Ранее ученые "Коперника" сообщили, что июнь этого года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.
Обновлено в 20:09
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Транспорт
Опора моста через реку Артёмовка в Приморье треснула
Как стало известно, опора моста на трассе Владивосток-Находка через реку Артёмовка повредилась. Инцидент произошёл в районе посёлка Штыково.
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