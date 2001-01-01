Происшествия
Власти Ачинска готовят эвакуацию жителей после взрыва боеприпасов (видео)Городские новости. Красноярск вчера в 10:19
Взрыв на складе боеприпасов в воинской части, базирующейся в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, напугал жителей.
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Власти Ачинска готовят эвакуацию жителей после взрыва боеприпасов (видео)
Городские новости. Красноярсквчера в 10:19
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Напомним, в апреле опрос Panelbase, проведенный для издания The Sunday Times, продемонстрировал, что большинство жителей Шотландии хотят получить независимость в случае, если Британия покинет ЕС без заключения сделки.
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