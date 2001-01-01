Происшествия

Власти Ачинска готовят эвакуацию жителей после взрыва боеприпасов (видео)Городские новости. Красноярск вчера в 10:19

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Взрыв на складе боеприпасов в воинской части, базирующейся в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, напугал жителей.
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Число пострадавших от взрывов на складе под Ачинском возросло до восьми

МИР 24вчера в 10:44

Власти Ачинска готовят эвакуацию жителей после взрыва боеприпасов (видео)

Городские новости. Красноярсквчера в 10:19
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Российский государственный деятель и политик. Губернатор Красноярского края с 21 сентября 2018 года, до этого исполнял обязанности губернатора с 29 сентября 2017 года. Бывший председатель Законодательного собрания Красноярского края. Член партии «Единая Россия».
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Ачинск
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Город в Красноярском крае России, административный центр Ачинского района и городского округа города Ачинска. Пристань на реке Чулым. Третий по численности населённый пункт в крае после Красноярска и Норильска, и 161-й по численности населения в России.
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