Политика

Власть намерена проникнуть в банковские тайны застройщиковАгентство Строительных Новостей 09:53

Собянин мотивировал тотальное нарушение банковской тайны необходимостью для властей знать, в какой стадии находится заявки на проектное финансирование, какие финансовые проблемы существуют у застройщиков и проч.
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Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков

Российская газетавчера в 12:03

Путин озадачил ЦБ разработать механизм для борьбы с обманутыми дольщиками

Ежедневные Новости Владивостока06:42

Путин призвал ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

ФАНвчера в 12:53

ЦБ проработает систему информирования власти о работе банков и застройщиков

Политика Сегоднявчера в 12:13

Власть намерена проникнуть в банковские тайны застройщиков

Агентство Строительных Новостей09:53

Путин предложил ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

ТАССвчера в 11:28
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Политика

На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 08:40
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Общество

В Петербурге открыли легальный бордель

Lumidolls открыла первый отель с услугами силиконовых ростовых кукол в Барселоне в 2017 году.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная, довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Общество

В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»

Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Савченко предупредила, чем грозит Украине вступление в НАТО

Савченко напомнила, что в преддверии выборов Зеленский говорил о референдуме по вопросу вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

Обновлено в 05:41
Политика

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Обновлено в 08:15
Футбол

Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:40
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Футбол

Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Авто

Kia официально показала кроссовер Kia XCeed

Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.
Обновлено в 04:44
Политика

На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что страну в ближайшие семь месяцев ожидает три энергетических кризиса.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ТЦ Columbus в Москве

Полицейские и кинологи проверяют здание торгового центра Columbus в Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 07:46
Политика

Матвиенко предложила защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

Обновлено в 08:13
Наука

Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии

Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено вчера в 01:05
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Общество

Объявлены финалисты премии «Большая книга»

В Москве в ходе традиционного Литературного обеда в ГУМе огласили шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга».
Обновлено в 08:39
Транспорт

Движение транспорта ограничат на время закрытия Филевской линии метро

Обновлено в 08:46
Игры

Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено вчера в 11:45
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Обновлено в 02:54
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Политика

Захарова заявила о попытках США усилить напряжённость в Арктике

Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 07:18
Футбол

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба Спартака заняла первое место в конкурсе на лучшую медицинскую службу премьер-лиги, сообщает официальный сайт красно-белых.
Обновлено в 07:56
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Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
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