Политика
Власть намерена проникнуть в банковские тайны застройщиковАгентство Строительных Новостей 09:53
Собянин мотивировал тотальное нарушение банковской тайны необходимостью для властей знать, в какой стадии находится заявки на проектное финансирование, какие финансовые проблемы существуют у застройщиков и проч.
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Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков
Российская газетавчера в 12:03
Путин озадачил ЦБ разработать механизм для борьбы с обманутыми дольщиками
Ежедневные Новости Владивостока06:42
ЦБ проработает систему информирования власти о работе банков и застройщиков
Политика Сегоднявчера в 12:13
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Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.
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Врачи определили самые полезные ягоды
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Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии
Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
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Политика
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