Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском вчера в 13:08
19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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с чего всё началось
ЦСКА объявил на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.РБКвчера в 07:44
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Политика
Новым мэром Курска стал Виктор Карамышев
Новым мэром Курска стал Виктор Карамышев.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Здоровье
Бессонница: просыпаетесь в одно и то же время – организм просит помощи
Если часто встаете по ночам или под утро в одно и то же время, знайте – это организм посылает вам сигнал о помощи.
Обновлено в 03:24
Общество
Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»
Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.
Обновлено в 04:41
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
В Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным
В 12:00 началась традиционная прямая линия с президентом нашей страны.
Обновлено в 05:15
Космос
В СевГУ проходит «Космический урок» с участием космонавтов
Налажена связь с бортом МКС, и дистанционно на этом уроке присутствуют российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Футбол
Леонид Федун — о «Спартаке», Каррере, Кононове, Аленичеве, агентах
1. Леонид Федун прямо говорит, что без его участия «Спартаку» грозила бы участь «Торпедо» или «Динамо».
Обновлено в 02:00
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Бизнесмен Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении
Предпринимателя Василия Бойко-Великого задержали.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Рыбаки Челябинской области записали обращение к Путину
Обновлено вчера в 06:53
Общество
Более 1,5 млн вопросов поступило к началу прямой линии с президентом
Отмечается, что почти 900 тысяч вопросов поступило по телефону и около 388,5 тысяч по sms. Трансляция прямой линии начнётся в полдень.
Обновлено в 03:20
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло
Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.
Обновлено в 04:59
Кино
Стало известно название приквела «Kingsman»
Студия Disney объявила официальное название приквела фильма «Kingsman» — The King’s Man. Это можно перевести как «Человек короля».
Обновлено в 02:54
Политика
Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы
Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией
Один из низ связан, якобы, со скандалами и бытовым насилием в семье сына продюсера Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием таким образом, мол, отвести удар.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.
Обновлено в 03:51
Политика
Где челябинцы могут смотреть прямую линию с Владимиром Путиным
В прошлом году длительной прямой линии составила четыре с половиной часа. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем
Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03