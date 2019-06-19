Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском вчера в 13:08

с чего всё началось

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

Спорт день за днем

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Транспорт В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

Здоровье Бессонница: просыпаетесь в одно и то же время – организм просит помощи Если часто встаете по ночам или под утро в одно и то же время, знайте – это организм посылает вам сигнал о помощи.

Общество Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы» Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Политика В Москве началась прямая линия с Владимиром Путиным В 12:00 началась традиционная прямая линия с президентом нашей страны.

Космос В СевГУ проходит «Космический урок» с участием космонавтов Налажена связь с бортом МКС, и дистанционно на этом уроке присутствуют российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.

Финансы Курс доллара обновил минимум года Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.

Общество Более 1,5 млн вопросов поступило к началу прямой линии с президентом Отмечается, что почти 900 тысяч вопросов поступило по телефону и около 388,5 тысяч по sms. Трансляция прямой линии начнётся в полдень.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Происшествия Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло Сотрудник российского торгового представительства в Норвегии погиб в автомобильной аварии в Осло минувшей ночью.

Кино Стало известно название приквела «Kingsman» Студия Disney объявила официальное название приквела фильма «Kingsman» — The King’s Man. Это можно перевести как «Человек короля».

Политика Суд в США приговорил россиянина Тищенко к году тюрьмы Россиянин Олег Тищенко, работавший разработчиком компьютерных игр, был приговорен в США к одному году тюрьмы за попытку вывоза с американской территории летной эксплуатации истребителей F-16, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией Один из низ связан, якобы, со скандалами и бытовым насилием в семье сына продюсера Алибасова-младшего (тоже Бари) и желанием таким образом, мол, отвести удар.

Политика На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.

Политика Где челябинцы могут смотреть прямую линию с Владимиром Путиным В прошлом году длительной прямой линии составила четыре с половиной часа. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии рассказала о знакомстве с мужем Русская жена экс-короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина впервые рассказала о знакомстве с мужем.