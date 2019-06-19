Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

с чего всё началось

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

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Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Авто В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6000 долларов В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

Экономика Рост ВВП Украины в I квартале составил 2,5% Рост экономики Украины в I квартале 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Здоровье В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

Экономика Пособия на ребенка увеличат в сотни раз В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Политика Трамп считает, что может уволить главу ФРС Президент США Дональд Трамп объявил доверенным лицам, что обладает полномочиями для смещения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.

Технологии В России рекордно растет мобильный интернет-трафик Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.

Политика Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".

Политика Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Происшествия В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

Политика США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400 Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.

Игры Мировой релиз Harry Potter: Wizards Unite состоится 21 июня Компания Niantic, прославившаяся благодаря Pokémon Go, объявила, что Harry Potter: Wizards Unite выходит 21 июня, в эту пятницу.

Политика США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17 Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Футбол Терри продлил контракт с «Астон Виллой» Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента.

Происшествия Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.