Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
РБК07:44

Подробнее о событии

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Советский спорт07:16

Влашич: «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

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Влашич: счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом

РИА Новости10:03

Насколько важно для ЦСКА подписание Николы Влашича

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Источник: ЦСКА заплатил за Влашича 15,6 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:09

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

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Влашич отказался от предложения из Италии, чтобы остаться в ФК ЦСКА

ТАСС07:28
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Технологии

Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение

Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Политика

В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17

В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

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Общество

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Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Футбол

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ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Кино

Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»

На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено в 12:46
Происшествия

На севере Молдавии обрушилась часть 9-этажного дома

Обновлено в 15:40
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Интернет

В Telegram добавят функцию геочата

Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.
Обновлено в 15:10
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Смерть депутата Рады Тымчука расследуют как убийство

Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбуждено по факту смерти депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
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В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека

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Обновлено в 08:43
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
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«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
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BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
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Обновлено в 12:08
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Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
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Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
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Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
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В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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