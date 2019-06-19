Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

с чего всё началось

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

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Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Технологии Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.

Политика В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17 В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.

Кино Стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.

Кино Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки» На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда» Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

Интернет В Telegram добавят функцию геочата Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.

Происшествия Смерть депутата Рады Тымчука расследуют как убийство Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбуждено по факту смерти депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.

Общество В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество» США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.

Общество Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину «В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Футбол Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.

Политика Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.