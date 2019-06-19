Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08
19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Технологии
Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Обновлено в 10:28
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Кино
Вышел дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки»
На ютьюб-канале Central Partnership появился дебютный трейлер фильма «Серебряные коньки», который снимает студия «Тритэ» Никиты Михалкова.
Обновлено в 12:46
Происшествия
На севере Молдавии обрушилась часть 9-этажного дома
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Интернет
В Telegram добавят функцию геочата
Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Смерть депутата Рады Тымчука расследуют как убийство
Уголовное дело по статье «Умышленное убийство» возбуждено по факту смерти депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека
Обновлено в 15:22
Общество
В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище
Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
Обновлено в 08:43
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Обновлено в 12:08
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 14:57
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03