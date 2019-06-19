Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08
19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
ЖКХ
В России для жителей нижних этажей вырастет плата за отопление
Жильцам первых этажей придется оплачивать большую сумму за отопление.
Обновлено в 17:35
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено в 17:39
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Наука
По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку
По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий
У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.
Обновлено в 16:13
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи
25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Общество
Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения
Обновлено в 16:43
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Авто
В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe
Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Общество
В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки
Обновлено в 13:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21