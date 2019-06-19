Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
РБК07:44

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Бланка Влашич: футболист Влашич имеет возможность развивать в ЦСКА свой талант

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Насколько важно для ЦСКА подписание Николы Влашича

Чемпионат16:00

Влашич: счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом

РИА Новости10:03

Источник: ЦСКА заплатил за Влашича 15,6 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:09

Влашич: «Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

Sport24.ru12:07
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Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
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Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»

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Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
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Политика

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По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи

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Обновлено в 10:18
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
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Обновлено вчера в 02:32
Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
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Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
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Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения

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Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

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Обновлено в 10:32
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
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Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
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В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe

Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:32
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

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В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки

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В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
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В России приняли закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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