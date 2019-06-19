Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

с чего всё началось

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

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Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Происшествия СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.

Футбол Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.

Наука По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.

Футбол Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Политика Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Происшествия Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи 25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Общество Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Авто В семействе BMW восьмой серии вышел Gran Coupe Немецкий автопроизводитель официально представил общественности свой новый автомобиль модели 8-Series Gran Coupe.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.