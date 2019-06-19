Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКАRT на русском 13:08

19 июня красно-синие выкупили трансфер футболиста. Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
РБК07:44

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Спорт-Экспресс09:09

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

РБК07:44
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
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Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

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Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
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Река Днепр является мощнейшей канализацией на Украине, а потому возникают вопросы к качеству воды.
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Зампред Сбербанка заявил о победе над скиммингом в России

Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю.
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При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере

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Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
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Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

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Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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