Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезонМК-Спорт 06:02

Напомним, что хорватский полузащитник официально принадлежит английскому "Эвертону" и в ЦСКА выступает на правах аренды. В текущем сезоне Влашич провел 23 матча в РПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Еще 3 гола Влашич забил в Лиге чемпионов.

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