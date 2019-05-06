Футбол
Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезонМК-Спорт 06:02
Напомним, что хорватский полузащитник официально принадлежит английскому "Эвертону" и в ЦСКА выступает на правах аренды. В текущем сезоне Влашич провел 23 матча в РПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Еще 3 гола Влашич забил в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Футбол
Вратарь «Ньюкасла»: не хотел травмировать Салаха, я не такой
Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал об инциденте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3), в котором вингер красных Мохамед Салах получил травму после столкновения с ним.
Обновлено в 05:02
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
Обновлено в 06:45
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 06:21
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае
В результате погибли три человека, сообщает местный портал 59.RU со ссылкой на больницу. По информации издания, еще один человек пострадал.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево
Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Общество
Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца
Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы
На сегодня минобороны планирует ввести в эксплуатацию четыре казармы на территории учебного центра ВДВ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Транспорт
В Евпатории реконструируют трамвайные пути и сети
Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил инвестиционное обоснование реконструкции трамвайной инфраструктуры в Евпатории.
Обновлено в 05:55
Экономика
Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено вчера в 13:05
Космос
Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено 04 мая в 17:47
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Авто
Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста
В результате удара о барьер на днище XRay Cross появились "волны", на стойке лобового стекла образовался залом, а дверной проем стал на 2 см меньше.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова
Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
Обновлено в 02:09
Политика
Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая
Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции.
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Солистка «Фристайла» вышла из комы и открыла глаза
Состояние впавшей в кому солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо изменилось, написал у себя в инстаграме продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 03:24
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52