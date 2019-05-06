Футбол

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезонМК-Спорт 06:02

Напомним, что хорватский полузащитник официально принадлежит английскому "Эвертону" и в ЦСКА выступает на правах аренды. В текущем сезоне Влашич провел 23 матча в РПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Еще 3 гола Влашич забил в Лиге чемпионов.
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Влашич: не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона»

Чемпионат04:54

Влашич: «Не против и дальше играть в ЦСКА. Но „Эвертон“ продаст меня, если им предложат больше»

Sport24.ru05:26

Никола Влашич: «Я не против остаться в ЦСКА, но решать будет „Эвертон“»

Матч ТВ05:24

Никола Влашич: Я не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона»

Советский спорт05:10

Никола Влашич: «Я не против остаться в ЦСКА»

Спорт-Экспресс05:27

Лидер ЦСКА решил остаться в клубе

Sport.ru06:13

Никола Влашич: «Не против остаться в ЦСКА, но если кто-то предложит „Эвертону“ больше денег, мое мнение не будет их волновать»

Sports.ru05:42
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Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

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Вратарь «Ньюкасла»: не хотел травмировать Салаха, я не такой

Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал об инциденте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3), в котором вингер красных Мохамед Салах получил травму после столкновения с ним.
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Происшествия

Названы размеры выплат родным погибших и пострадавших в Шереметьево

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Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Москва внимательно отслеживает информацию об отсутствии разрешения на проведении акции «Бессмертный полк» в ряде городов Белоруссии и Казахстана.
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Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

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Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химзаводе в Пермском крае

В результате погибли три человека, сообщает местный портал 59.RU со ссылкой на больницу. По информации издания, еще один человек пострадал.
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Происшествия

Участник Казанского марафона умер во время забега

В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Происшествия

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Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Спасатели извлекли тела всех погибших из самолёта в Шереметьево

Спасатели извлекли тела 41 погибшего в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
Обновлено в 03:04
Общество

Начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца

Сегодня, 6 мая, начинается прием заявлений на получение Единой карты петербуржца.
Обновлено в 02:51
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
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Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

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Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В омском учебном центре ВДВ введут в эксплуатацию три казармы

На сегодня минобороны планирует ввести в эксплуатацию четыре казармы на территории учебного центра ВДВ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Транспорт

В Евпатории реконструируют трамвайные пути и сети

Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил инвестиционное обоснование реконструкции трамвайной инфраструктуры в Евпатории.
Обновлено в 05:55
Экономика

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено вчера в 13:05
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Обновлено 04 мая в 17:47
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Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
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Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
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Авто

Lada XRay Cross удивил результатами краш-теста

В результате удара о барьер на днище XRay Cross появились "волны", на стойке лобового стекла образовался залом, а дверной проем стал на 2 см меньше.
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Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея Свечникова

Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
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Венесуэла решила обойти санкции США с помощью России и Китая

Венесуэла вместе с Россией и Китаем создадут новую систему финансовых транзакций, которые помогут стране обойти американские санкции.
Обновлено в 05:34
Политика

Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100

Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
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Солистка «Фристайла» вышла из комы и открыла глаза

Состояние впавшей в кому солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо изменилось, написал у себя в инстаграме продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 03:24
Кино

Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Общество

В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок

В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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