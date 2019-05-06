Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезонМК-Спорт 06:02

Напомним, что хорватский полузащитник официально принадлежит английскому "Эвертону" и в ЦСКА выступает на правах аренды. В текущем сезоне Влашич провел 23 матча в РПЛ, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Еще 3 гола Влашич забил в Лиге чемпионов.

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон

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