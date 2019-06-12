Футбол
Влашич согласился перейти в «Бешикташ»Metaratings 03:38
Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ». Источник Takvim сообщил, что 21-летний хорват готов пополнить состав турецкой команды. «Эвертон» рассчитывает продать Влашича не менее, чем за 13,5 млн евро.
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