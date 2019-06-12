Футбол

Влашич согласился перейти в «Бешикташ»Metaratings 03:38

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ». Источник Takvim сообщил, что 21-летний хорват готов пополнить состав турецкой команды. «Эвертон» рассчитывает продать Влашича не менее, чем за 13,5 млн евро.
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СМИ: Влашич планирует перейти из «Эвертона» в «Бешикташ»

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ProstoProSport01:54

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Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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