Футбол
Влашич сделал выбор между ЦСКА и «Бешикташем»Газета.Ru 02:15
ЦСКА рассматривает вариант приобретения Влашича, однако не готов заплатить за его трансфер указанную сумму. В прошедшем сезоне Влашич принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах. В активе хорвата восемь голов и семь результативных передач.
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Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Как и было обещано 11 июня состоялась официальная презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который в целом имеет дизайн предшественника, но отличается цветным дисплеем и новыми возможностями.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Общество
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты
Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»
В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год
Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».
Обновлено в 02:59
Культура
Скончался участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Общество
В России меняются правила выезда детей за границу
Правила выезда детей из России за границу изменятся с 12 июня.
Обновлено вчера в 00:34
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Трамп выступил против слежки ЦРУ за Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволил бы Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) использовать своих информаторов против лидера КНДР Ким Чен Ына, пока он является главой государства.
Обновлено в 01:01
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено вчера в 21:45
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:53
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Наука
Исследование: Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума
Аудиторная кора головного мозга макаки-резуса, в отличие от аналогичной зоны мозга человека, не может отличать гармоничные сочетания звуков от случайного шума.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с БТР
Морской пехотинец, находившийся в бронетранспортере, утонул вместе с погрузившейся на дно машиной.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Обновлено 10 июня в 02:37