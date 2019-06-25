Футбол
Влашич рассказал о своей травмеSport.ru 04:14
Полузащитник "ЦСКА" и мл. сборной Ховартии Никола Влашич получил травму в матче со сборной Англии(3:3) в рамках чемпионата Европы, рассказал насколько серьёзна травма и что следует ожидать, сообщает Tportal.hr. Я ударил по мячу, а игрок соперника сделал подкат.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:22, Вашингтон
Футбол
Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отклонил предложение «Краснодара»
Российский клуб провел переговоры с 28-летним футболистом, но хавбек отклонил предложение, сообщает Foot sur 7 со ссылкой на France Football.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября
Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Общество
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии
Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено в 13:46
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Теннис
Блинкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:19
Гаджеты
В России стартовали продажи дешевых ноутбуков Lenovo для работы и игр
Цены на IdeaPad L340 Gaming стартуют от 50 тыс. рублей.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Управленцы «Аэрофлота» лишены премий из-за инцидента с SSJ-100
Топ-менеджеры российского авиаперевозчика «Аэрофлот» не получат годовые премии из-за инцидента с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), произошедшего в мае.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест.
Обновлено в 14:47
Авто
Renault готовит премьеру нового субкомпактного кросса
Представители французской компании считают, что новый кроссовер будет способен повторить успех хэтчбека Renault Kwid, который стал одним из самых продаваемых автомобилей в Индии.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Общество
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии
Список пенсионеров в сельской местности, которым положена 25-процентная прибавка к пенсии, расширен постановлением правительства, которое сегодня подписал премьер-министр.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
3-летняя дочь Ксении Бородиной в будущем мечтает стать стилистом
36-летняя Ксения Бородина воспитывает двоих дочерей — 10-летнюю Марусю, которую она родила в первом браке с Юрием Будаговым и 3-летнюю Тею от нынешнего мужа бизнесмена Курбана Омарова.
Обновлено в 08:05
Музыка
Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»
Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Космос
Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 08:57
Общество
Ростов-на-Дону возглавил рейтинг самых агрессивных российских городов
Опрос проводился в 25 городах РФ, в нем приняли участие около трех тысяч человек, которые ответили на следующие вопросы: считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию, а также часто ли они сами становятся жертвами агрессивного поведения окружающих.
Обновлено в 13:04
Экономика
Госдума приняла во II чтении поправки к бюджету на 2019 год
Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
Обновлено в 07:31
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ассамблеи о восстановлении прав российской делегации, назвав его позором.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки
Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Кино
Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль»
Обновлено в 14:31
Футбол
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку
Обновлено в 12:38
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Политика
Евкуров назвал причину своей отставки
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49