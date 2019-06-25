Влашич рассказал о своей травмеSport.ru 04:14

Полузащитник "ЦСКА" и мл. сборной Ховартии Никола Влашич получил травму в матче со сборной Англии(3:3) в рамках чемпионата Европы, рассказал насколько серьёзна травма и что следует ожидать, сообщает Tportal.hr. Я ударил по мячу, а игрок соперника сделал подкат.

Влашич рассказал о своей травме

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