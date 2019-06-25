Футбол
Влашич рассказал о своей травмеSport.ru 04:14
Полузащитник "ЦСКА" и мл. сборной Ховартии Никола Влашич получил травму в матче со сборной Англии(3:3) в рамках чемпионата Европы, рассказал насколько серьёзна травма и что следует ожидать, сообщает Tportal.hr. Я ударил по мячу, а игрок соперника сделал подкат.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Политика
Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке
Обновлено в 09:30
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил в Instagram, что представлять регион в Совете Федерации будет Крым Казаноков.
Обновлено в 09:53
Футбол
Ольга Бузова предложила Глушакову работу оператором
Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий в Инстаграме под постом экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова о поиске работы.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Интернет
Mail.ru откажется от паролей для почтовых ящиков
Почтовый сервис Mail.ru меняет систему входа в почтовый ящик.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Футбол
«У меня есть техника»: Сердар Азмун пошутил над Артемом Дзюбой
На опубликованных кадрах иранский форвард «Зенита» исполняет удар по воротам, а затем поворачивается к камере и восклицает: «У меня есть техника, я не Дзюба».
Обновлено в 07:38
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Отряд кораблей РФ прибыл в Гавану
Обновлено в 01:19
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика
Путин обсудил с Лукашенко вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:54
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто
Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Группа «Аэрофлот» за 5 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 14,6%
За пять месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 22,5 млн пассажиров, что на 14,6% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 10:07
Авто
Модник в кроссовках: Наш тест-драйв LADA Granta Cross
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Космос
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
В Сети появилось видео взрыва, который произошел при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 07:52
Политика
Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе
Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа.
Обновлено в 07:04
Театры
Минкультуры ответило на обращение актеров МХАТа к Путину
Обновлено в 09:21
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
В ведомстве рассказали, что в 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 645 тысяч человек из них 3,7 тысячи получили высший балл.
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус
В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03