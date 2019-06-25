Футбол
Никола Влашич о травме: ничего страшного, просто небольшой ушибРИА Новости 04:29
Футболист московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что получил не очень серьезную травму в молодежной сборной Хорватии и намерен хорошо подготовиться к стартующему в июле чемпионату России. Хорватская сборная в понедельник сыграла вничью с командой Англии (3:3) в матче молодежного чемпионата Европы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возможность возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено вчера в 10:06
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Грузия и НАТО решили усилить сотрудничество на Черном море
Как сообщает минобороны Грузии, «особое внимание было уделено вопросам усиления безопасности в регионе Черного моря и проведения в Грузии международных учений».
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Футбол
Бикфалви рассчитывает получить приз Пушкаша
Напомним, премия Ференца Пушкаша вручается ежегодно ФИФА автору самого красивого гола.
Обновлено в 04:04
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подает в отставку
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39
Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Общество
На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря
Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
Театры
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Восстановление России в ПАСЕ отложили
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:29
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург
Обновлено в 03:27
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика
Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери
Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Авто
Британский гонщик разогнал трактор до рекордной скорости
Британский гонщик Гай Мартин сумел разогнать сельскохозяйственный трактор до 167 км/ч, побив рекорд скорости среди этого типа техники.
Обновлено в 04:28
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено вчера в 05:33
Кино
Невыносимый Моргунов: Гайдай поклялся его больше не снимать
Вспоминая годы работы в АПН, где трудилась и Галина Брежнева, писатель Александр Нилин рассказывал, как встретил в фойе Моргунова, к которому приблизилась прелестная скромная девушка.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00