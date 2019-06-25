Футбол
Влашич рассказал о своей травмеSport.ru 04:14
Полузащитник "ЦСКА" и мл. сборной Ховартии Никола Влашич получил травму в матче со сборной Англии(3:3) в рамках чемпионата Европы, рассказал насколько серьёзна травма и что следует ожидать, сообщает Tportal.hr. Я ударил по мячу, а игрок соперника сделал подкат.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:58, Вашингтон
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен
Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.
Обновлено в 08:35
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
США призвали не допускать к работе в ПАСЕ попавших под санкции россиян
«По нашему мнению, если россияне возвращаются ПАСЕ, то Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Евросоюза», — сказал дипломат, которого цитирует телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено в 14:51
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19
Авто
Новый Land Rover Defender рассекречен на фото его «приборки»
В Сети ранее опубликовывали только шпионские снимки нового британского внедорожника. Также про него рассказывал сам автопроизводитель.
Обновлено в 06:49
Общество
Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ
Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
Футбол
Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Политика
Австрия экстрадирует украинского олигарха Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено в 01:57
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено в 10:35
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено в 15:45
Футбол
Головин сменил имидж, покрасив волосы
Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено в 14:29
Технологии
«Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 06:55
Общество
Адвокат оценила решение суда по делу пермской гимназии
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала «Известиям», что согласна с действиями прокурора в деле о гендерном неравенстве при приеме мальчиков и девочек в первый класс пермской гимназии № 4.
Обновлено в 12:19
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13