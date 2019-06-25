Футбол
Влашич рассказал о своей травмеСпорт-Экспресс 03:44
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты
21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Театры
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
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Политика
Грузия предлагает запустить шаттлы для россиян из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил Министерству экономики и представителям сферы туризма запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные шаттлы для перевозки российских туристов в Грузии, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
Обновлено в 05:30
Космос
Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе
Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле
В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:30
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову надо спасать»
Коллеги присоединились к переживаниям поклонников певицы Марины Хлебниковой, которая в ноябре прошлого года пережила тяжелый удар судьбы.
Обновлено в 03:55
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске
Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:02
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Финансы
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Политика
Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»
Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Общество
Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей
"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06