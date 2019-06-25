Футбол

Влашич рассказал о своей травмеСпорт-Экспресс 03:44

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
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Никола Влашич: Травма? Ничего страшного не произошло

Советский спорт05:04

«Ничего страшного не произошло». Влашич — о травме, полученной в матче молодежного Евро

Sport24.ru03:31

Влашич рассказал о своей травме

Sport.ru04:14

Никола Влашич: «Из-за сильной боли казалось, что у меня серьезная травма»

Матч ТВ04:20

Влашич о травме: «Ничего страшного. Оказалось намного лучше, чем показалось сначала»

Sports.ru04:20

Влашич рассказал о травме, полученной в игре за молодёжную сборную Хорватии

Чемпионат04:30

Влашич рассказал о своей травме

Спорт-Экспресс03:44
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Театры

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Политика

Грузия предлагает запустить шаттлы для россиян из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил Министерству экономики и представителям сферы туризма запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные шаттлы для перевозки российских туристов в Грузии, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Космос

Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе

Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия

Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле

В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:30
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Марину Хлебникову надо спасать»

Коллеги присоединились к переживаниям поклонников певицы Марины Хлебниковой, которая в ноябре прошлого года пережила тяжелый удар судьбы.
Обновлено в 03:55
Театры

После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Обновлено в 07:12
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске

Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:02
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Финансы

Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Политика

Министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, встретившаяся с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц, признала, что прекращение потока туристов из России стало «серьезным шоком» для туристического сектора.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»

Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Общество

Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей

"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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