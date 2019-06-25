Влашич рассказал о своей травмеСпорт-Экспресс 03:44

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.

Влашич рассказал о своей травме

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