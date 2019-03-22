Футбол

Влашич рассказал, когда определится со своим будущимЧемпионат 11:13

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
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Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Евро-футбол.ру13:42

Никола Влашич: «Будем обсуждать мое будущее в ЦСКА только после молодежного Евро»

Sports.ru10:38

«Возможны все варианты». Влашич - о своем будущем

Спорт-Экспресс11:37

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Чемпионат11:13

Влашич: «Решение о переходе в ЦСКА одно из лучших в моей жизни»

Soccer.ru07:59

Влашич: «Решение о будущем в ЦСКА приму после молодежного чемпионата Европы»

Sport24.ru12:38

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Бомбардир.ру08:32
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Гаджеты

Zalman Z7 Neo выглядит эффектно

Обновлено в 13:03
Футбол

Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников

Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
Обновлено в 14:21
Авто

В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин

Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика

Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»

Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна

В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Происшествия

47 человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено в 03:32
Политика

В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии

Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов

В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве

Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Обновлено в 13:32
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Обновлено в 14:50
Финансы

Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России

Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на $3 млрд и бонды в евро на €750 млн, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:02
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире

В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено в 12:34
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.
Обновлено в 06:25
Футбол

Сборная Болгарии ушла от поражения в матче с Черногорией

В группе А отбора чемпионата Европы 2020 года сыгран первый матч. Болгары принимали сборную Черногории и едва не потерпели поражение.
Обновлено в 15:11
Космос

Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

Обновлено вчера в 23:52
Игры

Глава Epic Games Store не хочет повторения скандала с Metro Exodus

По словам Эллисона, Epic Games Store не хочет повторения этого жуткого скандала, поэтому Epic Games больше никогда не будет так поступать.
Обновлено в 07:06
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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