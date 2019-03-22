Футбол
Влашич рассказал, когда определится со своим будущимЧемпионат 11:13
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Гаджеты
Zalman Z7 Neo выглядит эффектно
Обновлено в 13:03
Футбол
Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников
Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
Обновлено в 14:21
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика
Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Политика
В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии
Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов
В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).
Обновлено в 14:12
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны
Алесю Семеренко лишили титула «Мисс Москва-2018» из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Обновлено в 14:50
Финансы
Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России
Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на $3 млрд и бонды в евро на €750 млн, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:02
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку
В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено в 12:34
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.
Обновлено в 06:25
Футбол
Сборная Болгарии ушла от поражения в матче с Черногорией
В группе А отбора чемпионата Европы 2020 года сыгран первый матч. Болгары принимали сборную Черногории и едва не потерпели поражение.
Обновлено в 15:11
Космос
Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру
Обновлено вчера в 23:52
Игры
Глава Epic Games Store не хочет повторения скандала с Metro Exodus
По словам Эллисона, Epic Games Store не хочет повторения этого жуткого скандала, поэтому Epic Games больше никогда не будет так поступать.
Обновлено в 07:06
Общество
В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию
Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34