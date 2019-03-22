Влашич рассказал, когда определится со своим будущимЧемпионат 11:13

Спорт день за днем

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Футбол Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.

Авто В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

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Происшествия Утрехтский стрелок признал вину Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

Политика Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.

Политика Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты» Киевские власти запретили ввоз на Украину еще 17 наименований книг из России, объяснив это "антиукраинским содержанием" литературы.

Происшествия Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.

Политика «Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.

Политика В России началась «миграционная амнистия» для граждан Киргизии Аналогичные акции представители миграционных служб России уже проводили в октябре и декабре 2018 года — тогда ими воспользовались более 100 тысяч жителей Киргизии, совершившие незначительные нарушения законодательства.

Армия и оружие В ГД оценили заявления США об освобождении Сирии от террористов В Госдуме прокомментировали американские заявления о том, что территория Сирии на 100 процентов освобождена от террористов "Исламского государства" (запрещенной в России организации).

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Финансы Инвесторы из США и Британии скупили более 70% новых евробондов России Россия провела «крупнейшее единовременное размещение» еврооблигаций с момента введения санкций в 2014 году, продав долларовые бумаги на $3 млрд и бонды в евро на €750 млн, заявил сегодня журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.

Спорт Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринтерской гонки (10 км), прошедшей в Хольменколлене (Норвегия) в рамках заключительного этапа Кубка мира.

Армия и оружие Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.

Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Политика Трамп объяснил свое решение признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот территорией Израиля.

Футбол Сборная Болгарии ушла от поражения в матче с Черногорией В группе А отбора чемпионата Европы 2020 года сыгран первый матч. Болгары принимали сборную Черногории и едва не потерпели поражение.

Игры Глава Epic Games Store не хочет повторения скандала с Metro Exodus По словам Эллисона, Epic Games Store не хочет повторения этого жуткого скандала, поэтому Epic Games больше никогда не будет так поступать.