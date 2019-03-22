Футбол

Влашич рассказал, когда определится со своим будущимЧемпионат 11:13

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги

Евро-футбол.ру13:42

Влашич: «Решение о переходе в ЦСКА одно из лучших в моей жизни»

Soccer.ru07:59

«Возможны все варианты». Влашич - о своем будущем

Спорт-Экспресс11:37

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Чемпионат11:13

Влашич: «Решение о будущем в ЦСКА приму после молодежного чемпионата Европы»

Sport24.ru12:38

Никола Влашич: «Будем обсуждать мое будущее в ЦСКА только после молодежного Евро»

Sports.ru10:38

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Бомбардир.ру08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество

Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки

Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Обновлено в 13:16
Транспорт

«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Культура

«Я не могу в своей стране работать и творить». Кинорежиссер Юрий Мамин эмигрировал в США

Юрий Мамин - известный кинорежиссер, автор фильмов «Окно в Париж», «Фонтан», «Праздник Нептуна» и многих других, на прошлой неделе уехал из России на постоянное место жительства в США.
Обновлено в 13:53
Кино

Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге

В 2013 году Кларк перенесла вторую операцию на головном мозге, она прошла неудачно и чуть было не убила актрису.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых россиян

Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Политика

Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию

Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации

Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).
Обновлено в 12:37
Авто

30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей

Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.
Обновлено в 09:34
Культура

Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих

"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Спорт

В Квебеке на КМ стартовал финал лыжного спринта у женщин

На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам стартовали четвертьфинальные забеги в дисциплине «Спринт» у женщин.
Обновлено в 13:20
Общество

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин

Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией

Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.
Обновлено в 09:44
Общество

СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков

Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Футбол

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное