Влашич рассказал, когда определится со своим будущимЧемпионат 11:13

Спорт день за днем

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Общество Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".

Транспорт «Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.

Культура «Я не могу в своей стране работать и творить». Кинорежиссер Юрий Мамин эмигрировал в США Юрий Мамин - известный кинорежиссер, автор фильмов «Окно в Париж», «Фонтан», «Праздник Нептуна» и многих других, на прошлой неделе уехал из России на постоянное место жительства в США.

Кино Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге В 2013 году Кларк перенесла вторую операцию на головном мозге, она прошла неудачно и чуть было не убила актрису.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых россиян Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.

Шоу-бизнес Названа настоящая фамилия Юлии Началовой Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.

Политика Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.

Происшествия В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).

Авто 30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.

Культура Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих "Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Происшествия Утрехтский стрелок признал вину Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.

Общество Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.

Спорт В Квебеке на КМ стартовал финал лыжного спринта у женщин На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам стартовали четвертьфинальные забеги в дисциплине «Спринт» у женщин.

Общество Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Политика Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

Политика Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины 34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Авто В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Политика Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.

Общество СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.

Футбол Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить» Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.