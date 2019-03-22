Футбол
Влашич рассказал, когда определится со своим будущимЧемпионат 11:13
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество
Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки
Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Обновлено в 13:16
Транспорт
«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Культура
«Я не могу в своей стране работать и творить». Кинорежиссер Юрий Мамин эмигрировал в США
Юрий Мамин - известный кинорежиссер, автор фильмов «Окно в Париж», «Фонтан», «Праздник Нептуна» и многих других, на прошлой неделе уехал из России на постоянное место жительства в США.
Обновлено в 13:53
Кино
Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге
В 2013 году Кларк перенесла вторую операцию на головном мозге, она прошла неудачно и чуть было не убила актрису.
Обновлено в 02:42
Экономика
Банки начали блокировать счета самозанятых россиян
Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Политика
Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию
Как заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, «Газпром» направил уведомления странам, в которых говорится о том, что с начала 2020 года транзит через территорию Украины прекращается.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Майкопе при получении взятки задержали замглавы администрации
Подозреваемого сразу поместили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).
Обновлено в 12:37
Авто
30 лет простоявший в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
Проданный экземпляр входит в «десятку» выпущенных автомобилей после того, как Bentley перешла под управление Rolls-Royce.
Обновлено в 09:34
Культура
Искусство защитят от статьи за оскорбление чувств верующих
"Всех разогнать": Шнуров предложил ликвидировать Минкульт Статью об оскорблении чувств верующих включили в Уголовный кодекс РФ после акции Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве, которую провели в 2012 году.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Утрехтский стрелок признал вину
Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Спорт
В Квебеке на КМ стартовал финал лыжного спринта у женщин
На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам стартовали четвертьфинальные забеги в дисциплине «Спринт» у женщин.
Обновлено в 13:20
Общество
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Политика
Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Белый дом сообщил о 100% освобождении территории Сирии от ИГ
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии на 100% освобождена от террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 12:30
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Глава МИД Белоруссии отверг возможность объединения с Россией
Глава МИД Белоруссии пояснил, что тема о объединенном государстве, которое возглавит Владимир Путин поднималась на переговорах представителей России и Белоруссии "вскольз", и то только в рамках упоминаний СМИ.
Обновлено в 09:44
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Футбол
Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16