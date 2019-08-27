Футбол

Матч ТВМатч ТВВлашич поздравил ЦСКА с днем рождения

Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич поздравил армейский клуб с днем рождения. 27 августа 1911 года первый матч в истории провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведется отчет основания московского клуба.
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Влашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения

Газета.Ru11:24

Московский ЦСКА празднует 108-й день рождения

МК-Спорт05:30

Влашич поздравил ЦСКА с днем рождения

Матч ТВ11:10

Влашич на русском поздравил ЦСКА со 108-летием, назвав команду гигантом

Спорт-Экспресс10:41

Влашич поздравил ЦСКА с днем рождения

Sportbox.RU11:10

Влашич поздравил ЦСКА: «С днём рождения, гигант»

Евро-футбол.ру06:04

История побед футбольного клуба ЦСКА началась с первого матча

Вечерняя Москва00:26
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Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
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В Арктике открыли пять новых российских островов

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Краснодар — Олимпиакос 1:2 (2-й тайм)

Вратарь Станислав Крицюк выйдет в стартовом составе "Краснодара" на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Скорее всего, автомобиль получит название Volkswagen T-Sport, а премьера будет проведена в 2020 году.
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В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича

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В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки

Лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, говорится в совместном заявлении партий.
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Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
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На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Армия и оружие

Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб

Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
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Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
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Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы

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Медики назвали причину «беззащитности» мужчин перед раком

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) настаивают, что в клинические испытания новых методов лечения рака молочной железы необходимо включить и мужчин.
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