Футбол
Матч ТВВлашич поздравил ЦСКА с днем рождения
Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич поздравил армейский клуб с днем рождения. 27 августа 1911 года первый матч в истории провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведется отчет основания московского клуба.
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Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Актуальные Новости 05:37
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2 (2-й тайм)
Вратарь Станислав Крицюк выйдет в стартовом составе "Краснодара" на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 14:02
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Армия и оружие
Барий, стронций, лантан в воздухе — значит ли это, что в Северодвинске взорвался ядерный реактор?
Росгидромет России сообщил, какие именно радиоактивные вещества содержались в выбросе после аварии неизвестного устройства во время испытаний около Северодвинска 8 августа.
Дождь 13:47
Авто
На скетчах продемонстрировали новинку Volkswagen T-Sport
Скорее всего, автомобиль получит название Volkswagen T-Sport, а премьера будет проведена в 2020 году.
CarsWeek.ru 05:50
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки
Лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, говорится в совместном заявлении партий.
РИА Новости 09:18
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Происшествия
На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы
Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.
ТАСС 15:04
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Космос
Москвичи не увидят сближения астероида 2019 OU1 с Землей
РИА Новости 07:28
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Хоккей
Коннолли: я люблю Кузнецова. Он признал проблему и справится с ней
Евгений справится со всем этим. Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их.
Чемпионат 13:38
Происшествия
У британки остановилось сердце после укуса комара
Робинсон сделали операцию, чтобы сохранить ногу. Во время операции состояние легкого ухудшилось, сердце остановилось.
Москва 24 07:18
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
Интерфакс 09:13
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Армия и оружие
ВСУ устроили в Донбассе обстрел из танков
Военное дело 05:59
Единоборства
Сергей Харитонов: «Думаю, что победил бы Стипе Миочича»
Российский тяжеловес Сергей Харитонов считает, что в бою с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем он одержал бы победу.
Sports.ru 13:28
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК 13:45
Здоровье
Медики назвали причину «беззащитности» мужчин перед раком
Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) настаивают, что в клинические испытания новых методов лечения рака молочной железы необходимо включить и мужчин.
Medical Note 11:57