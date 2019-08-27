Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич поздравил армейский клуб с днем рождения. 27 августа 1911 года первый матч в истории провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведется отчет основания московского клуба.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Общество Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Киберспорт Hunt: Showdown покинул ранний доступ в Steam Ранний доступ Steam покинул Hunt: Showdown — необычный мультиплеерный шутер в декорациях XIX века, где игроки делятся на несколько команд и, помимо сражений друг с другом, противостоят ещё и монстрам.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Авто Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане» Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Транспорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.

Армия и оружие На Украине сохраняют призыв в армию В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.

Энергетика СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Армия и оружие Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Наука 600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.

Экономика Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями Минэнерго против Трутнева Минэнерго фактически выступило против доступа частных нефтегазовых компаний на арктический шельф: министр Александр Новак предложил закрепить за российскими госкомпаниями контроль в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.