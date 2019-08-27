Футбол

Матч ТВМатч ТВВлашич поздравил ЦСКА с днем рождения

Атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич поздравил армейский клуб с днем рождения. 27 августа 1911 года первый матч в истории провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведется отчет основания московского клуба.
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Влашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения

Газета.Ru11:24

История побед футбольного клуба ЦСКА началась с первого матча

Вечерняя Москва00:26

Влашич поздравил ЦСКА с днем рождения

Матч ТВ11:10

Влашич на русском поздравил ЦСКА со 108-летием, назвав команду гигантом

Спорт-Экспресс10:41

Московский ЦСКА празднует 108-й день рождения

МК-Спорт05:30

Влашич поздравил ЦСКА: «С днём рождения, гигант»

Евро-футбол.ру06:04

Влашич поздравил ЦСКА с днем рождения

Sportbox.RU11:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:27, Вашингтон
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике

Дни24 03:59
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Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием

Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Общество

Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя

Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Футбол

«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском 11:58
Киберспорт

Hunt: Showdown покинул ранний доступ в Steam

Ранний доступ Steam покинул Hunt: Showdown — необычный мультиплеерный шутер в декорациях XIX века, где игроки делятся на несколько команд и, помимо сражений друг с другом, противостоят ещё и монстрам.
Игромания.ру 12:52
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Политика

Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе

Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Политика

Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

Газета.Ru 00:58
Авто

Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»

Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Происшествия

Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м

Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Происшествия

На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку

В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Транспорт

Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

Аэропорт Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, распространенном во вторник.
ТАСС 13:57
Армия и оружие

На Украине сохраняют призыв в армию

В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
Гаджеты

Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

MobiDevices 11:16
Энергетика

СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Политика

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Армия и оружие

Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
Экономика

Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

Минэнерго против Трутнева Минэнерго фактически выступило против доступа частных нефтегазовых компаний на арктический шельф: министр Александр Новак предложил закрепить за российскими госкомпаниями контроль в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе.
РБК 13:23
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы населения растут медленно, заявил Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Гаджеты

Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия

У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка

РЕН ТВ вчера в 14:45
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в ответном матче квалификации ЛЧ

REGNUM 02:10
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