Футбол

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов
Советский спорт
13:36

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из футболистов, попавших в команду группового этапа ЛЧ. На этой стадии турнира хорват забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Советский спорт13:36

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Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Sportbox.RU20:17

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Матч ТВ20:17

Игрок ЦСКА попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru15:28

Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:44

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Советский спорт13:36

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру13:29

Хавбек ЦСКА Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Sport24.ru13:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
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Итальянский футболист
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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