Леонардо Бонуччи Итальянский футболист

Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.