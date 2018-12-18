Футбол

Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов
Матч ТВ
13:49

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football. Самый высокий рейтинг по итогам групповой стадии у нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
Матч ТВ13:49

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Влашич попал в фентези-сборную группового раунда Лиги чемпионов

Soccer.ru14:01

Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Матч ТВ13:49

Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Sportbox.RU13:49

Влашич вошел в команду группового турнира Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс13:44

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Советский спорт13:36

Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру13:29

Хавбек ЦСКА Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Sport24.ru13:19
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«Боруссия» М дома обыграла «Нюрнберг» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Хозяева набрали 33 очка и остались на второй строчке в турнирной таблице.
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Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
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Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
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Начался матч Лиги чемпионов «Любляна» — «Зенит»

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Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.
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Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
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"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
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Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
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В Digital October состоялась презентация книги «Россия 2018», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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Не думаю, что Роналду сильно изменился с тех пор, как я его тренировал.
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Итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ювентус», а также национальной сборной Италии, в которой выступает с 2010 года. Участник Чемпионата Европы 2016 года, а также чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2012 года. Бронзовый призёр Кубка конфедераций 2013 года.
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