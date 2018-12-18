Футбол
Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов
Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионовМатч ТВ13:49
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football. Самый высокий рейтинг по итогам групповой стадии у нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.
Матч ТВ13:49
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