Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате ЕвропыРИА Новости 18:06

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Молодежная сборная Хорватии в понедельник сыграла вничью с командой Англии со счетом 3:3.
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ЦСКА прокомментировал травму Влашича

Sport24.ru17:56

Хорватия и Англия забили по три мяча в матче молодежного Евро

Советский спорт16:56

ЦСКА: «Степень серьезности Влашича повреждения станет известна позднее»

Спорт-Экспресс17:33

ЦСКА отреагировал на вторую за день травму. Ясности по состоянию Влашича не прибавилось

Матч ТВ18:53

Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

Sports.ru17:24

Влашич получил травму в матче за молодёжную сборную Хорватии

Чемпионат16:34

Следом за Щенниковым ЦСКА потерял ещё и Влашича

Sport.ru18:13
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Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:12
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Армия и оружие

Власти Мексики отправили около 15 тысяч военных на границу с США

Власти Мексики отправили около 15 тысяч военных на границу с США, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.
Обновлено в 20:33
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Кино

Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»

Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено в 18:38
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Происшествия

Пожар в доме на севере Москвы: один человек погиб, один пострадал

В результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве, один человек погиб и еще один пострадал.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие

ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Наука

Алгоритм научили точно определять подмену лиц

Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Хабаровская авиация прикрыла войска авиаударами

Обновлено в 20:21
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Энергетика

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

20 июня концерн «Белнефтехим» отметил, что на территории Белоруссии в трубопроводах находится около 630 тыс. т загрязненной органическими хлоридами нефти.
Обновлено в 07:48
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Космос

Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов

Специалисты предположили, что новый минерал может участвовать в образовании колец вокруг озер Титана, которые состоят из углеводорода.
Обновлено в 20:20
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о главной ошибке компании Microsoft

Миллиардер и глава компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя.
Обновлено в 19:22
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество

Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами

Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено в 20:47
Происшествия

Пассажиров из Киева с неонацистскими материалами задержали в аэропорту Братиславы

Полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров киевского рейса, в багаже которых были найдены неонацистские материалы.
Обновлено в 17:57
Экономика

Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки

«Минсельхоз поддерживает инициативу Правительства РФ о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать её с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли», – говорится в сообщении.
Обновлено в 02:49
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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