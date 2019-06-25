Футбол
Влашич получил травму в матче за молодежную сборную ХорватииSoccer.ru вчера в 16:41
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии. Влашич получил повреждение на 64-й минуте и не смог продолжить матч.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:13, Вашингтон
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Стало известно ежедневное расписание Кейт Миддлтон
Инсайдер сообщил, чем любит заниматься Кейт Миддлтон в свободное от деловых встреч время.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Авто
IIHS назвала самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации
Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.
Обновлено в 02:28
Политика
Россия открывает транзит украинских товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Казахстане в воинской части прогремел взрыв
По данным СМИ, в районах, которые прилегают к воинской части, происходит эвакуация местного населения.
Обновлено вчера в 11:42
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
Обновлено в 00:18
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
Обновлено в 01:37
Политика
Российские министры ночуют в президентских номерах
Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей
Полицейские подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в отравлении и последующем ограблении людей в центре Москвы.
Обновлено в 03:12
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Общество
Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России
По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
Обновлено в 01:49
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Мускулистая ворона озадачила пользователей сети
Обновлено в 00:30
Общество
Роспотребнадзор напомнил, где в Ленобласти можно купаться
Областной Роспотребнадзор обновил список пригодных для купания водоемов региона.
Обновлено вчера в 17:53
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Обновлено в 02:17
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Баскетбол
Адетокунбо, став MVP регулярного сезона НБА, прослезился
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, узнав, что признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА, не смог сдержать слёз во время речи при получении награды.
Обновлено в 01:06
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 февраля 2020 года размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог составит 2,20 руб./км, а с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 20:11