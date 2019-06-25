Влашич получил травму в матче за молодежную сборную ХорватииSoccer.ru вчера в 16:41

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Англии. Влашич получил повреждение на 64-й минуте и не смог продолжить матч.

Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии

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