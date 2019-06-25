Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате ЕвропыРИА Новости вчера в 18:06
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Молодежная сборная Хорватии в понедельник сыграла вничью с командой Англии со счетом 3:3.
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Армия и оружие
Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа
Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками отложен на три часа, сообщила компания-производитель SpaceX.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Наука
Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино
Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.
Обновлено 23 июня в 18:10
Экономика
Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года
Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля
Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
ЖКХ
Горсовет Новокузнецка пока не решается «задрать тарифы»
Сегодня 25 июня должно было состояться заседание Новокузнецкого горсовета, на котором предполагалось принятие решения, позволяющего городу "скинуть с себя расходы по КВД", переложив их на плечи рядовых горожан.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Мэр Кемерова отчитался о доходах
Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер
Обновлено вчера в 16:08
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45