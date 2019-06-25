Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате ЕвропыРИА Новости вчера в 18:06

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии. Молодежная сборная Хорватии в понедельник сыграла вничью с командой Англии со счетом 3:3.
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ЦСКА прокомментировал травму Влашича

Sport24.ruвчера в 17:56

Влашич получил травму в матче молодежного Евро-2019

Sports.ruвчера в 17:24

Следом за Щенниковым ЦСКА потерял ещё и Влашича

Sport.ruвчера в 18:13

ЦСКА отреагировал на вторую за день травму. Ясности по состоянию Влашича не прибавилось

Матч ТВвчера в 18:53

Хорватия и Англия забили по три мяча в матче молодежного Евро

Советский спортвчера в 16:56

ЦСКА: «Степень серьезности Влашича повреждения станет известна позднее»

Спорт-Экспрессвчера в 17:33

Определились полуфиналисты молодёжного чемпионата Европы U21

Чемпионатвчера в 17:31
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Армия и оружие

Пять соединений армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), сообщили 25 июня в Минобороны.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

Обновлено вчера в 23:12
Общество

В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

Выпускников и гостей праздника приветствовали врио губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено вчера в 05:00
Культура

Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину

Обновлено вчера в 10:45
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено вчера в 16:48
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты Falcon Heavy на три часа

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками отложен на три часа, сообщила компания-производитель SpaceX.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Наука

Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино

Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.
Обновлено 23 июня в 18:10
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено вчера в 15:59
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
ЖКХ

Горсовет Новокузнецка пока не решается «задрать тарифы»

Сегодня 25 июня должно было состояться заседание Новокузнецкого горсовета, на котором предполагалось принятие решения, позволяющего городу "скинуть с себя расходы по КВД", переложив их на плечи рядовых горожан.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено вчера в 11:22
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Мэр Кемерова отчитался о доходах

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер

Обновлено вчера в 16:08
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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