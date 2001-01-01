Футбол
Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛСпорт-Экспресс 10:23
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Встреча завершилась со счетом 2:2, Влашич открыл счет в игре. В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика
Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы главы государства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов
Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского
Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, но в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Футбол
Запасной «Спартака» счел зарплату в полтора миллиона рублей в месяц недостаточной
Красно-белые предложили игроку 250 тысяч евро в год (почти 1,5 миллиона рублей в месяц). Мелкадзе отказался от подписания.
Обновлено в 11:00
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).
Обновлено в 07:02
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Технологии
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Уборку улиц Петербурга после зимы планируют завершить к началу мая
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил к началу мая завершить уборку города после зимы.
Обновлено в 10:40
Политика
Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам обработки 80, 2% голосов после первого тура выборов президента Украины уменьшает отрыв от действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Проректор Рязанского государственного университета задержана
По информации УМВД, ранее в отношении ректора РГУ было возбуждено два уголовных дела, по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Путешествия
«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов
Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Почему жена Зеленского была против того, чтобы он шел в президенты
Одним из главных сюрпризов президентской гонки стал высокий рейтинг шоумена Владимира Зеленского: несмотря на то что значительная часть украинцев призывает не голосовать "по приколу" за актера, исполнившего роль честного президента в сериале "Слуга народа", опросы показывали, что большинство жителей страны хотели бы видеть Зеленского не только в роли, но и в качестве президента.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
Мужчина и женщина попали под колеса электрички в Подмосковье, от полученных травм они скончались, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 10:19
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Авто
Раскрыт дизайн гибридного купе Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo GTV станет условной двухдверной версией седана Giulia, однако будет отличаться от него дизайном.
Обновлено в 11:21
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на 20,5 млрд долларов с начала года
Богатейшие россияне с начала года стали еще богаче в общей сложности на 20,5 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:10
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе
В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:14
Происшествия
У самолета главы МИД ФРГ возникли проблемы с шасси
Возникла проблема с колесом шасси воздушного судна. Пилот не мог самостоятельно припарковать лайнер.
Обновлено в 10:42
Общество
Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей
Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено в 01:54