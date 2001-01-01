Футбол

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛСпорт-Экспресс 10:23

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Встреча завершилась со счетом 2:2, Влашич открыл счет в игре. В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
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Влашич получил награду лучшему игроку декабря в РПЛ

Матч ТВ10:58

Влашич получил награду лучшему игроку декабря в РПЛ

Sportbox.RU10:58

Награда нашла своего героя: Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ. ФОТО

Sport.ru11:14

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

Спорт-Экспресс10:23

Влашич – лучший игрок РПЛ в декабре

Бомбардир.ру07:45
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