Футбол
Влашич определился с местом продолжения карьерыЕвро-футбол.ру 05:15
Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Магнитогорске главный врач больницы объявлен в розыск
"Уголовное дело в отношении Черепанова Артема Эдуардовича 4 марта 2019 года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска, но обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, так и не явился в суд ни на одно судебное заседание", — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае
Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети
На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде - без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Культура
Умерла актриса и певица Барбара Перри
Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Родственники погибших в результате авиакатастрофы получат выплаты
Министр труда России Максим Топилин дал поручения установить членам семей погибших граждан в авиакатастрофе в Шереметьево пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Обновлено вчера в 08:46
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы
В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star рассказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Футбол
ФК «Ростов» с «Краснодаром» сыграл вничью
Ситуация в турнирной таблице такова, что «Ростов» все дальше от зоны еврокубков, а «Краснодар» имеет реальные шансы попасть в Лигу чемпионов и завоевать медали Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России
Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08