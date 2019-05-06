Футбол

Влашич определился с местом продолжения карьерыЕвро-футбол.ру 05:15

Хавбек ЦСКА Никола Влашич, правами на которого владеет "Эвертон", высказался о своем будущем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Влашич: «Не против и дальше играть в ЦСКА. Но „Эвертон“ продаст меня, если им предложат больше»

Sport24.ru05:26

Никола Влашич: «Я не против остаться в ЦСКА, но решать будет „Эвертон“»

Матч ТВ05:24

Никола Влашич: «Я не против остаться в ЦСКА, но решать будет „Эвертон“»

Sportbox.RU05:24

Влашич определился с местом продолжения карьеры

Евро-футбол.ру05:15

Никола Влашич: Я не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона»

Советский спорт05:10

Влашич: не против остаться в ЦСКА, но меня волнует позиция «Эвертона»

Чемпионат04:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия

В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Магнитогорске главный врач больницы объявлен в розыск

"Уголовное дело в отношении Черепанова Артема Эдуардовича 4 марта 2019 года поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд города Магнитогорска, но обвиняемый, находясь под подпиской о невыезде, так и не явился в суд ни на одно судебное заседание", — сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на химическом заводе в Пермском крае

Трое рабочих погибли, один был госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва на химическом предприятии "Азот" в пермских Березниках, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети

На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде - без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Культура

Умерла актриса и певица Барбара Перри

Американская актриса, певица и танцовщица Барбара Перри умерла на 98-м году жизни 5 мая в своем доме в Голливуде.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия

СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой

Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

Родственники погибших в результате авиакатастрофы получат выплаты

Министр труда России Максим Топилин дал поручения установить членам семей погибших граждан в авиакатастрофе в Шереметьево пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Обновлено вчера в 08:46
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 65,43 рубля. Курс евро увеличился на 27 копеек и составил 73,21 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

ЕС выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 05:13
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы

В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star рассказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Футбол

ФК «Ростов» с «Краснодаром» сыграл вничью

Ситуация в турнирной таблице такова, что «Ростов» все дальше от зоны еврокубков, а «Краснодар» имеет реальные шансы попасть в Лигу чемпионов и завоевать медали Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

В Луганске открылся пункт по приёму документов на гражданство России

Первый в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) пункт по приёму документов жителей республики, которые намерены получить российское гражданство, открылся в Луганске.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Обновлено в 03:54
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Россияне просят запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное