Влашич назвал главный минус российской Премьер-лигиЕвро-футбол.ру 13:42

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Кети Топурия намекнула на примирение с Гуфом Обоюдный флирт знаменитостей дал их поклонникам надежду на их воссоединение.

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Футбол Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020 Группа B. Первый тур Португалия - Украина - 0:0 Ранее сборная России провалила начало отбора на Евро-2020.

Общество Долинское предприятие ЖКХ не оплачивает миллионные долги за тепло даже после суда На предприятии работают 155 человек, средняя заработная плата за 2018 год составила почти 43,5 тысяч рублей при плане 36 591 рублей.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Экономика Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.

Политика Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Политика Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Космос Астронавты NASA завершили работу в открытом космосе Члены экипажа МКС Энн Макклейн и Ник Хейг успешно завершили выход в открытый космос.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Авто Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.

Политика Издание «Мастера и Маргариты» запретили на Украине из-за «пропаганды» Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес в список запрещенных на территории страны книг еще 17 изданий из России из-за «признаков пропаганды».

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.

Политика В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.

Футбол Зидан уговорил Азара перейти в «Реал» Зидан убедил Азара перейти в мадридский клуб в летнее трансферное окно.