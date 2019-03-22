Влашич назвал главный минус российской Премьер-лигиЕвро-футбол.ру вчера в 13:42

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.

Спорт день за днем

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Происшествия В Екатеринбурге кипяток залил парковку в одном из дворов Ночью 23 марта во дворе Екатеринбурга прорвало трубу с кипятком. Горячая вода залила двор и парковку возле дома №1 на улице Юмашева.

Происшествия На юго-востоке Москвы перевернулся автомобиль Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на Тополёвой аллее на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

Армия и оружие Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными» Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.

Культура Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Политика Трамп отменил новые санкции против Северной Кореи Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.

Энергетика СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Происшествия В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.

Спорт Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Театры Театральная студия Новороссийска покажет мистический спектакль на фестивале «Арт-Палитра» В свою очередь главный режиссер Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна Евгений Кушпель рассказал ТАСС, что этот спектакль является дипломным для воспитанников студии.

Культура Сериал «Сверхъестественное» завершится после 15 сезона Стало известно, что 15 сезон популярного американского сериала «Сверхъестественное» станет финальным для проекта.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Политика Восемь стран Южной Америки создали новый политический блок Страны Южной Америки создали новый политический блок PROSUR. Договор был подписан на саммите в чилийском Сантьяго.

Происшествия В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Экономика Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус» Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».