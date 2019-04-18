Футбол
Влашич назвал футбольного кумира детстваСпорт-Экспресс 10:13
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил. что его футбольным кумиром детства был экс-нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.
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Авто
Toyota показала новый ProAce City
Обновлено в 11:14
Авто
Hyundai представил самый маленький кроссовер Venue
Корейский бренд представил на международном мотор-шоу, которое сейчас проходит в Нью-Йорке, новую модель SUV-сегмента - компактный кроссовер.
Обновлено в 09:04
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Хоккей
Сборная России обыграла Словакию в первом матче юниорского ЧМ
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика
Медведев насчитал в России 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Суд принял сторону Коломойского в споре о национализации Приватбанка
Решение о национализации Приватбанка было принято с нарушением действующего законодательства.
Обновлено в 07:38
Кино
«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате
Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Футбол
Роналду решил уйти из «Ювентуса»
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может уйти из команды до завершения контракта.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско
Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования.
Обновлено вчера в 09:23
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Врач рассказал, как бороться с аллергией «на весну»
Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал «Звезде», какие меры принимать аллергикам в период весеннего цветения.
Обновлено в 02:45
Здоровье
8-летняя волгоградка с ДЦП нуждается в помощи
Родители Вики Вячеслав и Дарья Арьковы начали реабилитацию дочери, потратили уже около 10 миллионов рублей, отвезли Вику в клиники Польши, Германии, Украины, России, сейчас лечат в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Лена Ленина назвала причину ссоры сестер Бузовых
Известная писательница Лена Ленина в Instagram подтвердила, что сестры Ольга и Анна Бузова уже несколько месяцев не общаются друг с другом.
Обновлено в 07:45
Политика
Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ
Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС
Обновлено в 09:08
Общество
Росреестр запустит аналог Airbnb и Booking для Крыма
Росреестр запустит онлайн-сервис аренды жилья для путешествий, аналогичный Airbnb, в первую очередь он будет ориентирован на отдых в Крыму и может заработать уже к концу 2019 года.
Обновлено в 11:18
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Финансы
Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рождения
"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения.
Обновлено в 11:35
Авто
Renault получила ОТТС на кросс-купе Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новое кросс-купе Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55