Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» попали в группу H, где их соперниками станут «Эспаньол» (Испания), «Лудогорец» (Болгария) и «Ференцварош» (Венгрия).

Экономика IPChain, ФИС и Финансовый университет займутся оценкой интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и Финансовый университет при правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно разрабатывать методики оценки интеллектуальной собственности в цифровом пространстве, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу президент ФИС Сергей Матвеев.

Происшествия В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Происшествия Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Политика Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Происшествия В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Технологии Определены сроки оперативной блокировки пиратского контента Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что проект нормативного акта Роскомнадзора, который определяет правовые основы блокировок пиратского контента, будет рассмотрен до конца сентября.

Футбол Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.

Футбол Кьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция.

Авто Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.

Здоровье Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.

Здоровье Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне» Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Гаджеты Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7 Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.