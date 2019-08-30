Футбол
Bookmaker-ratings.ruВлашич назвал фаворита группы ЦСКА в Лиге Европы
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» попали в группу H, где их соперниками станут «Эспаньол» (Испания), «Лудогорец» (Болгария) и «Ференцварош» (Венгрия).
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Влашич: «Думаю, ЦСКА может выйти из группы в ЛЕ. Мы фавориты вместе с „Эспаньолом“»
Sport24.ruвчера в 07:57
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