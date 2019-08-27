Футбол
Газета.RuВлашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения
Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич в своем Instagram-аккаунте поздравил клуб с днем рождения на русском языке.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол
Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Теннис
Хачанов проиграл в первом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Газета.Ru вчера в 19:41
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Технологии
В России разработали подъемник в электрички для колясочников
«Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service вчера в 14:25
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Происшествия
Пострадавшие при теракте в Беслане готовят новую жалобу в ЕСПЧ
Группа бывших заложников, захваченных террористами 1 сентября 2004 года в Беслане, готовит повторную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что изложенные в вердикте суда по делу о теракте рекомендации не были исполнены, сообщила РИА Новости глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости вчера в 20:07
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика
Путин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57
Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на вопрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 27 августа RT.
REGNUM вчера в 11:01
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Газета.Ru вчера в 01:57
Общество
Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях
Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду
По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.
Байкал24 вчера в 15:15
Происшествия
Судно с семью рыбаками затонуло на севере Японии
Российская газета вчера в 23:26
Политика
Косачев: в Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию
Глава комитета Совфеда напомнил, что российская сторона не раз предлагала начать либерализацию взаимных санкционных списков с вывода из них парламентариев, и сенатору Джонсону это хорошо известно.
Парламентская газета вчера в 03:15
Авто
Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет
32CARS.ru вчера в 02:53
Происшествия
В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа
RT на русском вчера в 22:58
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews вчера в 05:18
Политика
Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены
Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.
Вести ФМ 26 августа в 11:49
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец 26 августа в 07:43
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников
РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12