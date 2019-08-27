Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич в своем Instagram-аккаунте поздравил клуб с днем рождения на русском языке.

Влашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Футбол Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя» Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Теннис Хачанов проиграл в первом круге US Open Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.

Технологии В России разработали подъемник в электрички для колясочников «Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Космос К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Происшествия Пострадавшие при теракте в Беслане готовят новую жалобу в ЕСПЧ Группа бывших заложников, захваченных террористами 1 сентября 2004 года в Беслане, готовит повторную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что изложенные в вердикте суда по делу о теракте рекомендации не были исполнены, сообщила РИА Новости глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.

Космос SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Политика Путин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57 Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на вопрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 27 августа RT.

Общество Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.

Политика Косачев: в Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию Глава комитета Совфеда напомнил, что российская сторона не раз предлагала начать либерализацию взаимных санкционных списков с вывода из них парламентариев, и сенатору Джонсону это хорошо известно.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.

Политика Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.

Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

Происшествия В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.